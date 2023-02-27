Лавров: Москва не позволила Западу выполнить план по расчленению России

Он отметил, что с большей частью международного сообщества Россия смогла наладить сотрудничество.

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Россия смогла сорвать планы Запада по ее изоляции и расчленению, наладив сотрудничество с большей частью мирового сообщества. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции и по расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», - цитирует его РИА Новости.

Глава МИД отметил, что в мире начались «кардинальные необратимые перемены». По его словам, у РФ развиваются все более и более тесные и результативные связи с другими странами.

Ранее Лавров рассказал о развитии отношений между Россией и КНР. Несмотря на высокую турбулентность в мире, страны демонстрируют сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга, подчеркнул министр.