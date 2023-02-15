ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

Мужчина ночью по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД, сообщает ФСБ.

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Федеральная служба безопасности России задержада агента Службы безопасности Украины, который причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). В ведомстве уточнили, что агент поджег шкафы с аппаратурой.

«Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в г. Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в г. Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики», - говорится в сообщении ФСБ.

Диверсант под видом беженца из Латвии проник в Россию для легализации и получения гражданства. По данным следствия, задержанный в столичном регионе ночью по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

Силовики изъяли у мужчины средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее ФСБ сообщила, что в Ростове-на-Дону задержан боевик «Азова»*, который приехал в Россию из Украины в статусе беженца и занимался пропагандой среди молодежи.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.