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Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной

Анна Назайкина
11:25 25.02.2023
По его данным, российской артиллерии и армейской авиации удалось уничтожить около 30% колонны на марше.
Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной
© Фото: РИА Новости
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Бойцам ВС РФ удалось уничтожить часть колонны вражеской техники, которую украинские националисты перебрасывали в район Кременной, передает РИА Новости, ссылаясь на подполковника НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

С его слов, передвижения дополнительных сил боевиков были зафиксированы в районе Белогоровки.

«При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», - сказал он со ссылкой на свои источники.

Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики расстреляли двенадцать своих бойцов, которые хотели, вывесив белый флаг, сложить оружие и сдаться в плен.

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