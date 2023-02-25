В стране и мире Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной Анна Назайкина По его данным, российской артиллерии и армейской авиации удалось уничтожить около 30% колонны на марше. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Бойцам ВС РФ удалось уничтожить часть колонны вражеской техники, которую украинские националисты перебрасывали в район Кременной, передает РИА Новости, ссылаясь на подполковника НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко. С его слов, передвижения дополнительных сил боевиков были зафиксированы в районе Белогоровки. «При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», - сказал он со ссылкой на свои источники. Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики расстреляли двенадцать своих бойцов, которые хотели, вывесив белый флаг, сложить оружие и сдаться в плен. Экспертное мнение и аналитика