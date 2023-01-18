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Роскосмос сообщил о переносе ложемента астронавта NASA из корабля «Союз МС-22» в Crew Dragon

Елизавета Потейчук
14:15 18.01.2023
Для соблюдения центровки спускаемого аппарата «Союза МС-22» вместо ложемента Рубио в кресле установили укладку с грузами.
Роскосмос сообщил о переносе ложемента астронавта NASA из корабля «Союз МС-22» в Crew Dragon
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Ложемент астронавта NASA Франциско Рубио демонтировали из корабля «Союз МС-22» и перенесли в корабль Crew Dragon. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Отмечается, что для соблюдения центровки спускаемого аппарата «Союза МС-22» вместо ложемента астронавта NASA в кресле установили укладку с грузами.

«После прибытия на МКС "Союза МС-23" ложементы Франциско Рубио и космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина будут перенесены в этот корабль», - добавили в Роскосмосе.

Отметим, ложемент - это спасительная капсула для космонавта. Нахождение в ней обеспечивает равномерное распределение нагрузок на опорные поверхности тела.

Напомним, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения и произошла утечка. Из-за этого пришлось отложить выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

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