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Зеленский снял с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалева

Елизавета Потейчук
00:08 27.02.2023
Эдуард Москалев занимал эту должность с 15 марта 2022 года.
Зеленский снял с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалева
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Командующий так называемой операцией объединенных сил украинских военных в Донбассе генерал-майор Эдуард Москалев отстранен от должности. Об этом свидетельствует соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный на его сайте.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке командующего ООС Эдуарда Москалева», - говорится в сообщении.

Москалев занимал указанный пост с 15 марта прошлого года. До этого на его должности находился Александр Павлюк.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к нападению на Крым. По его словам, уже формируются бригады и наступательные подразделения, а националисты даже проходят обучение за границей.

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