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Путин: война в Донбассе была начата захватившими власть на Украине

Алексей Курильченко
17:57 07.12.2022
Президент отметил, что боевые действия начались в 2014 году при полном бездействии стран Запада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Конфликт в Донбассе начали в 2014 году люди, которые пришли к власти на Украине в ходе государственного переворота, а не Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Война-то была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими властями, пришедшими в коридор этой власти с помощью этого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе. И тогда, в том же 14-м году, три министра иностранных дел - Польши, Германии и Франции - приехали в Киев и подписали согласительный документ между действовавшей тогда на Украине властью и оппозицией в качестве гарантов мирного развития событий. И когда был совершен госпереворот, они забыли об этих гарантах», - заявил президент.

При этом Путин регулярно напоминает своим зарубежным коллегам об этих документах, но «все молчат».

«После этого начались боевые действия в Донбассе с применением тяжелой техники, тяжелых вооружений, авиации - вот когда могли бы возникнуть, в том числе в европейских странах, Северной Америке, не русофобские, а другие "фобские" настроения, в отношении тех, кто применял силу против мирных граждан. Нечего подобного не произошло», - заявил Путин.

Но законные интересы жителей Донбасса и законные интересы России по их защите игнорировались. В результате было принято решение о проведении спецоперации, так как другого выбора России не оставили, заметил Путин.

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