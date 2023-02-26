Корреспондент «Звезды» показал, как выглядел ЦУП во время исторической стыковки «Союза МС-23»

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Беспилотный космический корабль «Союз МС-23», заменивший аварийный «Союз МС-22», успешно прошел путь до МКС и мягко пристыковался к станции в 3.58 (мск). В это время за ним пристально следили специалисты на Земле. Корреспондент «Звезды» побывал в Центре управления полетами (ЦУП), откуда контролировался процесс.

Полет корабля длился почти двое суток и прошел без происшествий. На борт МКС целым и невредимым прибыл единственный член экипажа - плюшевый медведь.

Теперь ожидается приземление поврежденного «Союза МС-22», которое, по словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, должно произойти на территории Казахстана. Глава компании также отметил, что после этого у специалистов появится уникальная возможность вернуть груз с космического корабля. Речь идет как о результатах научных исследований, так и об оборудовании.