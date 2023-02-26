Борисов: российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае
Российские космонавты выйдут в открытый космос апреле-мае этого года. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
«Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования нашего модуля "Наука"», - сказал он.
В ночь на воскресенье беспилотный космический корабль «Союз МС-23» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Стыковка проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле.
На «Союзе МС-23», как ожидается, в конце сентября вернутся на Землю российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. Корабль «Союз МС-22», на котором они прибыли на орбиту, получил повреждение в декабре вследствие попадания метеороида.