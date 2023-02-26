Полянский рассказал о давлении Запада при голосовании за антироссийскую резолюцию ГА ООН

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Запад «выкручивал руки» странам перед голосованием за антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, принятую в четверг. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, методы достижения нужного результата были «ковбойскими», а коллеги из развивающихся стран затем жаловались представителям РФ на Запад и просили «войти в положение».

«За почти сорок минут до обеденного перерыва заседание было вдруг прервано и продолжено через два часа. За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

ГА ООН на минувшей неделе приняла предложенную западными странами резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Резолюция признает территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, а также требует от России вывести все вооруженные силы с украинских территорий и прекратить атаки на инфраструктурные объекты этой страны. Решение поддержали представители 141 страны, воздержались 32, а против проголосовали семь.