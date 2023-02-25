В Басманном районе столицы загорелось общежитие МИИГАиК

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В здании общежития Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), которое расположено в Басманном районе Москвы, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

По данным ведомства, спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание, которое, как сообщали очевидцы происшествия, случилось на пятом этаже 16-этажного сооружения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений общежитие сами покинули 52 человека. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что причиной крупного пожара в 16-этажном доме в Москве, в котором погибли семь человек, стал поджог. Мотивом преступника могла быть неприязнь к жильцам. Еще одна неприятность произошла с временно исполняющим обязанности начальника главка МЧС по Москве Юрием Ткаченко. Когда он ехал на место пожара, автомобиль попал в ДТП.