Армия спецоперация Военные повара рассказали, как кормят бойцов в зоне СВО Минобороны России публикует кадры работы военных поваров и пекарей, обеспечивающих горячим питанием и свежим хлебом военнослужащих на передовой. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военные повара и пекари обеспечивают трехразовое горячее питание для военнослужащих штурмовых отрядов и подразделений артиллерии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры работы специалистов материально-технического обеспечения (МТО) публикует Минобороны. Рискуя собственной жизнью, кулинары выпекают хлеб, готовят несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, а также национальные блюда из говядины, свинины и птицы. «Надо накормить людей [...]. Им намного сложнее чем нам. Нам тоже нелегко, но мы понимаем все», - сказал военный пекарь по имени Дмитрий. Командование отмечает высокий профессионализм, неравнодушность и гастрономический потенциал военных поваров и пекарей, обеспечивающих военнослужащих на передовой разнообразными блюдами. Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы полевого хлебозавода в зоне проведения СВО. Он может работать без привычных видов топлива, таких как электричество или солярка. Вместо них достаточно дров и физической силы, чтобы растопить печь и привести в движение карусель. Таким образом из пшеничной и ржаной муки можно производить до четырех тонн хлеба ежесуточно. Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика