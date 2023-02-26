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Военные повара рассказали, как кормят бойцов в зоне СВО

07:10 26.02.2023
Минобороны России публикует кадры работы военных поваров и пекарей, обеспечивающих горячим питанием и свежим хлебом военнослужащих на передовой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные повара и пекари обеспечивают трехразовое горячее питание для военнослужащих штурмовых отрядов и подразделений артиллерии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры работы специалистов материально-технического обеспечения (МТО) публикует Минобороны.

Рискуя собственной жизнью, кулинары выпекают хлеб, готовят несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, а также национальные блюда из говядины, свинины и птицы.

«Надо накормить людей [...]. Им намного сложнее чем нам. Нам тоже нелегко, но мы понимаем все», - сказал военный пекарь по имени Дмитрий.

Командование отмечает высокий профессионализм, неравнодушность и гастрономический потенциал военных поваров и пекарей, обеспечивающих военнослужащих на передовой разнообразными блюдами.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы полевого хлебозавода в зоне проведения СВО. Он может работать без привычных видов топлива, таких как электричество или солярка. Вместо них достаточно дров и физической силы, чтобы растопить печь и привести в движение карусель. Таким образом из пшеничной и ржаной муки можно производить до четырех тонн хлеба ежесуточно.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

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