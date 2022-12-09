До 4 тонн хлеба в сутки: как работает полевой хлебозавод на передовой в зоне спецоперации

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Пока тесто замешивается, можно разогревать печь. Точнее - передвижной механизированный хлебозавод. Полевой хлебозавод может работать без солярки и электричества - на дровах и физической силе. Дрова - в топку, а карусель - в ручном режиме.

Когда тесто поднялось, формы отправляются в печь. Полная загрузка - это больше сотни буханок хлеба. Пекарь контролирует процесс. Спустя полчаса выпечка готова.

«Возможности хлебокомплекса - это производство до четырех тонн в сутки из пшеничной и ржаной муки. После приготовления на средствах перевозки доставляется на передовую», - рассказал начальник продовольственной службы бригады МТО