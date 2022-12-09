До 4 тонн хлеба в сутки: как работает полевой хлебозавод на передовой в зоне спецоперации
Полевой хлебозавод может работать без солярки и электричества - на дровах и физической силе. После приготовления он доставляется на передовую.
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Соль, сахар, дрожжи. Пропорции точны, как в аптеке. Отмеряют на весах. Старший пекарь Никита - выпускник школы военных поваров - от канонической рецептуры не отступает ни на грамм.
«В какие-то моменты не стоит экспериментировать. Где-то переборщишь - тесто не поднимется, соленый хлеб будет или маленький. Лучше как учили: 300 грамм дрожжей, полтора килограмма соли и будет лучший хлеб», - сказал Никита.