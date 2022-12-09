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До 4 тонн хлеба в сутки: как работает полевой хлебозавод на передовой в зоне спецоперации

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:03 09.12.2022
Полевой хлебозавод может работать без солярки и электричества - на дровах и физической силе. После приготовления он доставляется на передовую.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Соль, сахар, дрожжи. Пропорции точны, как в аптеке. Отмеряют на весах. Старший пекарь Никита - выпускник школы военных поваров - от канонической рецептуры не отступает ни на грамм. 

«В какие-то моменты не стоит экспериментировать. Где-то переборщишь - тесто не поднимется, соленый хлеб будет или маленький. Лучше как учили: 300 грамм дрожжей, полтора килограмма соли и будет лучший хлеб», - сказал Никита.

© ТРК "Звезда"

Пока тесто замешивается, можно разогревать печь. Точнее - передвижной механизированный хлебозавод. Полевой хлебозавод может работать без солярки и электричества - на дровах и физической силе. Дрова - в топку, а карусель - в ручном режиме.

Когда тесто поднялось, формы отправляются в печь. Полная загрузка - это больше сотни буханок хлеба. Пекарь контролирует процесс. Спустя полчаса выпечка готова.

«Возможности хлебокомплекса - это производство до четырех тонн в сутки из пшеничной и ржаной муки. После приготовления на средствах перевозки доставляется на передовую», - рассказал начальник продовольственной службы бригады МТО

© ТРК "Звезда"

Производственные возможности комплексов с лихвой перекрывают потребности. Каждый день бойцы подразделений Западной группировки войск получают свежий хлеб независимо от того, насколько далеко от линии соприкосновения они находятся.

Поставка хлеба на передовую обеспечивается сопровождением: колонна из КАМАЗов с зенитными установками, бронированные автомобили и стрелки.

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