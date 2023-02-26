В результате атаки, разрушена кровля здания, несколько боеприпасов не разорвались и теперь саперы ВС РФ пытаются их обезвредить.

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Украинские националисты обстреляли здание колледжа города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб. Всего по городу было выпущено шесть артиллерийских снарядов, сразу несколько угодили в учебное заведение.

«Разрушена кровля. На крыше продолжают находиться несколько неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время силами саперного подразделения Вооруженных сил России проходит работа по ликвидации и обезвреживанию боеприпасов», - сказал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Накануне украинские боевики обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской народной республике. На головы жителей обрушились две ракеты от РСЗО американского производства HIMARS. Боевики Зеленского начали обстрел в два часа ночи, когда город мирно спал.