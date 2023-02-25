Украинские боевики обстреляли Перевальск в ЛНР из HIMARS

В ночь на субботу украинские националисты выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР.

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Украинские боевики обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел», - говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе атаки националисты выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрел начался около двух часов ночи. Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу американский президент Джо Байден заявил, что США в настоящее время снабжают Киев всем необходимым вооружением, в том числе HIMARS. По его мнению, выделенной помощи Зеленскому должно быть достаточно, чтобы «добиться успеха этой весной и летом».