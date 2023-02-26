Также эксперт считает, что санкции против РФ сильно ударили по странам ЕС, которые их вводили.

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Киеву нужно будет пойти на уступки в территориальном вопросе для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Такое мнение высказал чешский политолог Оскар Крейчи в беседе с Parlamentni listy.

«Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева», - приводит его слова RT.

Кроме того, по мнению эксперта, экономические рестрикции, которые ЕС ввел против России, вредит странам Европы.

Утром 24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса. Ее цели - защитить население ДНР и ЛНР, которое в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны Киева, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что решение о проведении СВО было принято для того, чтобы ликвидировать угрозы, исходящие от неонацистского режима на Украине.