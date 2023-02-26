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Резников пожаловался на задержку ЗРК Patriot, которые он просил у Деда Мороза

Ян Брацкий
17:33 26.02.2023
В Киеве также ожидают скорейших поставок бронемашин типа Bradley, Spartan, Mastiff, напомнил министр обороны Украины.
Резников пожаловался на задержку ЗРК Patriot, которые он просил у Деда Мороза
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинский министр обороны Алексей Резников признался, что просил у Деда Мороза на Новый год ЗРК Patriot, бронемашины и истребители. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Нам их еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут танки Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», - заявил Резников в интервью изданию.

Со слов министра обороны Украины, именно поставки современного западного вооружения могут в корне изменить ситуацию на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

В Кремле неоднократно заявляли, что этого не будет, а поставки оружия в зону конфликта на реализацию заявленных Москвой целей никак не повлияют. В МИД РФ напомнили союзникам киевского режима, что все поставляемое оружие становится законной целью для ВС РФ.

Похожей точки зрения придерживаются не только в России, но и в странах, власти которых разделяют конфронтационный курс США. Сегодня, например, в Германии, у американской базы Рамштайн собрались сотни протестующих. Люди требуют прекращения поддержки националистов и возобновления переговоров.

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