В Москве водитель каршеринга выехал на остановку: погиб пешеход

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

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Сегодня вечером на юге Москвы во 2-м Павелецком проезде водитель автомобиля каршеринга BMW выехал на остановку общественного транспорта и врезался в припаркованный автомобиль Citroen. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина-пешеход. Еще двух человек госпитализировали в медицинские учреждения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в начале ноября в Москве произошла страшная авария. Тогда водитель такси остановился на улице 1905 года у входа в метро. После того как пассажирка села на заднее сиденье, грузовой автомобиль снес легковушку и впечатал ее во впереди стоящий автобус.

В результате произошедшего погибли два человека - 30-летний водитель такси, а также 37-летняя пассажирка. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Впоследствии его личность удалось установить. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивовар.