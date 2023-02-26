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Экономист Колташов: пошлины Байдена на алюминий сделают США помощником для РФ

Анна Назайкина
15:40 26.02.2023
Такое решение Вашингтона может стимулировать использование российского алюминия в отечественной экономике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе со «Звездой» оценил угрозы для РФ в связи с решением президента США Джо Байдена ввести пошлины в 200% на импорт алюминиевых изделий из России.

По словам эксперта, это не новый эксперимент американской таможенной политики. В начале 2016 года были аналогичные - в сотни процентов -  заградительные пошлины на алюминий из Китая и России.

«Никогда Соединенные Штаты в последние годы уже ничего не согласовывали с нормами Всемирной торговой организации», - отметил Колташев.

Экономист считает, что в Вашингтоне сейчас приняли решение, которое формально выглядит санкционным, однако в сущности оно направлено на протекцию американских производителей.

Российский алюминий на американском рынке занимает не очень большую долю, по разным оценкам, около 10 процентов, рассказал эксперт.

«Удаление (алюминия - Прим. ред.) с американского рынка означает, что американские производители получат возможность забрать себе долю или хотя бы удержать долю в условиях, когда американская экономика по всем ожиданиям будет сжиматься и будет уменьшать потребление ресурсов, в том числе таких как алюминий», - сказал он.

Для российской экономики - это вполне ожидаемое решение. Теперь важно, чтобы алюминий, который предназначался российской авиации, на российскую авиацию и пошел, отметил эксперт.

«Соединенные Штаты в некотором смысле здесь должны оказаться помощником добрых дел в России, а вовсе не разрушителями российской экономики, каковыми они себя мнят, вводя эту пошлину», - считает Колташев.

О том, что США повысили пошлины на импорт российских алюминиевых изделий, стало известно в минувшую пятницу, 24 февраля. Уточнялось, что экономические рестрикции вступают в силу с 10 марта.

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