Армия спецоперация Российские военные уничтожили ремонтно-восстановительную базу украинского вооружения Уничтоженная база находилась возле поселка Старорайское в Донецкой Народной Республике. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска нанесли удар по ремонтно-восстановительной базе вооружения и военной техники украинских боевиков. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что уничтоженная база националистов находилась возле поселка Старорайское в Донецкой Народной Республике. Накануне в МО РФ отчитались о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений морской пехоты и сил специальных операций. Противник находился у населенного пункта Глухое в Днепропетровской области. Также сообщалось о сбитых украинских Су-24, Су-25 и МиГ-29 в ДНР и Херсонской области. Еще один вражеский Су-25 уничтожили средствами противовоздушной обороны в районе Тягинки Херсонской области. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика