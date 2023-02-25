Российские войска сбили украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29 в ДНР и Херсонской области

Один из самолетов был сбит средствами противовоздушной обороны в районе Тягинки.

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Российским военнослужащим удалось сбить украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении МО РФ.

Еще один вражеский самолет - Су-25 - был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тягинки Херсонской области.

По данным Минобороны России, в общей сложности с начала СВО удалось уничтожить 390 украинских самолетов.

Ранее российское военное ведомство показало видео боевой работы ЗРК «Бук-М3» в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.