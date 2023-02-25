Российские войска сбили украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29 в ДНР и Херсонской области
Российским военнослужащим удалось сбить украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении МО РФ.
Еще один вражеский самолет - Су-25 - был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тягинки Херсонской области.
По данным Минобороны России, в общей сложности с начала СВО удалось уничтожить 390 украинских самолетов.
Ранее российское военное ведомство показало видео боевой работы ЗРК «Бук-М3» в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.