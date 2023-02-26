ВС РФ уничтожили шесть украинских ДРГ в Харьковской области
Диверсанты были уничтожены в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
ВС РФ удалось уничтожить шесть украинских ДРГ в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что диверсанты были ликвидированы в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.
По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности потери врага за сутки на Купянском направлении составили до шестидесяти украинских боевиков, две боевые бронемашины, а также два автомобиля.
Ранее в Минобороны России рассказали, как нашим бойцам удалось отразить попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.