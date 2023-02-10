Бойцы ВС РФ отразили попытку высадки украинской ДРГ на левом берегу Днепра

Подразделения российских десантников и мотострелков с помощью беспилотников и стрелкового оружия пресекают попытки украинских боевиков высадиться на левый берег Днепра.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры пресечения высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левый берег Днепра в Херсонской области.

ДРГ была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время совершения украинскими боевиками очередной безуспешной попытки подхода на лодке.

По средствам связи координаты места возможной высадки были переданы на командный пункт батальона. Личный состав немедленно занял подготовленные позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ.

Кроме того, в целях недопущения подхода подразделений противника, военнослужащие периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал в Марьинке ДНР. В настоящее время российские военные продолжают штурмовать данный населенный пункт. Бои ведутся днем и ночью. Несмотря на дым и пыль, нашим бойцам удается прицельно атаковать противника с помощью корректировки с дронов.

Материал подготовили: Семен Лавров, Николай Баранов.