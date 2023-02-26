Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Президент РФ отметил, что в России ценят личный вклад турецкого лидера в укрепление дружественных отношений между двумя странами.

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Президент России Владимир поздравил по телефону своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора лидеры двух стран затронули некоторые актуальные вопросы повестки дня.

Также Путин направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметил, что президент Турции пользуется авторитетом внутри страны и за рубежом.

Российский лидер отметил, что в такой сложный для Турции момент, когда она переживает страшные последствия землетрясений, проявились лучшие качества Эрдогана как государственного деятеля и просто человека.

«В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность в том, что две страны будут планомерно реализовывать взаимовыгодные совместные проекты.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», - добавил российский лидер.

Путин и Эрдоган также общались по телефону в минувшую пятницу, 24 февраля. В частности, турецкий лидер выразил Путину благодарность за помощь России в ликвидации последствий землетрясений.