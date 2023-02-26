Советник главы ДНР заявил, что подрыв дамбы в Артемовске грозит серьезной эпидемией

Игорь Кимаковский также отметил, что усложнится доставка продовольствия в город.

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Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения. Об этом заявили советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республик Игорь Кимаковский. По его словам, произошедшее также усложнит доставку продовольствия в город.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», - сказал Кимаковский в разговоре с РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что националисты взорвали дамбу в Артемовске. По словам советника врио главы ДНР, боевики сделали это, чтобы сделать город непригодным для проживания.

Также таким образом националисты хотят помешать наступлению российских войск. Игорь Кимаковский уверен, что подрыв говорит о том, что боевики готовятся оставить город.