Советник врио главы ДНР заявил, что украинские боевики взорвали дамбу под Артемовском, чтобы остановить наступление ВС РФ и создать неприемлемые условия для жизни в городе.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске, чтобы сделать город непригодным для жизни и остановить наступление российских военнослужащих. Об этом заявил помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление», - приводит его слова РИА Новости.

Он также предположил, что подрыв дамбы может означать подготовку националистов к тому, чтобы оставить город.

Ранее наемник из США, принимающий участие в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что украинские боевики на передовой в районе Артемовска живут в среднем около четырех часов. По его словам, в городе наблюдается «хаотическая» обстановка, а бои за него влекут за собой большое количество человеческих жертв.