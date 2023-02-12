Зампред Бундестага Геринг-Эккардт назвала наивным и нечестным призыв к миру на Украине

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Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт раскритиковала «Манифест в поддержку мира» немецкой оппозиции и выступила за продолжение поставок оружия Украине. Заявление она сделала в интервью медиагруппе Funke.

По словам Геринг-Эккардт, призыв к миру и прекращению поставок оружия «наивен» и «нечестен». Она добавила, что Украина защищает не только свою страну, но и «свободу европейцев, а также безопасность Европы».

«Военная поддержка (Украины) сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», - сказала политик.

Петиция под названием «Манифест за мир» опубликована на портале Change.org 10 февраля, по состоянию на 15.58 12 февраля она набрала 254 672 из 300 000. Ее инициаторами выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер. Петиция призывает к прекращению поставок оружия на Украину и немедленному началу переговорного процесса. Свои подписи под документом оставили 69 человек, включая известных политиков, журналистов, деятелей искусств, ученых и представителей немецкого бизнеса.