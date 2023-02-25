По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги

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По всей Украине второй раз за день звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных карты минцифры страны.

Изначально тревога была объявлена в Киеве и Черкасской области. В течение нескольких минут в красный цвет окрасилась вся карта Украины.

Сегодня утром на всей территории страны также объявлялась воздушная тревога. Она действовала приблизительно в течение часа.