По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги
Первыми оповещения получили жители Киева и Черкасской области.
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
По всей Украине второй раз за день звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных карты минцифры страны.
Изначально тревога была объявлена в Киеве и Черкасской области. В течение нескольких минут в красный цвет окрасилась вся карта Украины.
Сегодня утром на всей территории страны также объявлялась воздушная тревога. Она действовала приблизительно в течение часа.