The Guardian: США угрожает вторжение неуловимых и невероятно умных «суперсвиней»

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Северным штатам США угрожает вторжение канадских гибридных «суперсвиней», которые почти неуловимы и невероятно умны. Они могут нанести большой урон флоре и фауне, пишет The Guardian. Крупное животное способно выжить в холодном климате, а также прокладывать туннели под снегом.

В публикации отмечается, что «суперсвиней» вывели канадские фермеры, скрестив в 1980-х годах диких кабанов и домашних свиней. Новое животное давало больше мяса, а также использовалось в охотничьих угодьях. Некоторым особям удалось сбежать на волю и расплодиться.

Специалисты отмечают, что дикие свиньи могут убивать молодых оленят, а также разорять птичьи гнезда. Также они несут ответственность за ущерб окружающей среде, уничтожая деревья и поедая урожай фермеров.

«Они также представляют риск для здоровья и безопасности человека», - говорит помощник руководителя национальной программы Министерства сельского хозяйства по управлению ущербом от диких свиней Майкл Марлоу.

Напомним, в начале этого года появились сообщения о том, что амурский тигр держит в страхе жителей нескольких районов Хабаровского края. Он едва ли не каждую ночь посещал город Вяземский. Кошка нападала на домашних животных и могла атаковать и скот.

Через несколько дней хищника поймали. Отловить зверя было непросто - пришлось изготовить специальную ловушку. Сейчас тигр находится в центре реабилитации диких животных. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.