В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
В течение месяца он охотился на собак в городе Вяземский, набеги совершал по ночам. Теперь судьбу зверя определит Росприроднадзор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровском крае поймали тигра, который месяц держал в страхе жителей города Вяземский. Животное теперь под присмотром специалистов.
Тигр разгуливал по населенному пункту и по ночам охотился на собак. На его счету десятки убитых четвероногих. Местные жители боялись даже выйти во двор - тигр с легкостью преодолевал любые заборы.
Поймать зверя было непросто - пришлось изготовить специальную ловушку. Сейчас тигр находится в центре реабилитации диких животных. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.
Ранее «Звезда» показала кадры гуляющего по улицам Вяземского тигра. Сообщалось, что его видели с собакой в зубах у стен интерната, и похожие случаи произошли уже в 41 населенном пункте.