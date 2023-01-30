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В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города

Анастасия Бобылева
10:00 30.01.2023
В течение месяца он охотился на собак в городе Вяземский, набеги совершал по ночам. Теперь судьбу зверя определит Росприроднадзор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Хабаровском крае поймали тигра, который месяц держал в страхе жителей города Вяземский. Животное теперь под присмотром специалистов.

Тигр разгуливал по населенному пункту и по ночам охотился на собак. На его счету десятки убитых четвероногих. Местные жители боялись даже выйти во двор - тигр с легкостью преодолевал любые заборы.

Поймать зверя было непросто - пришлось изготовить специальную ловушку. Сейчас тигр находится в центре реабилитации диких животных. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.

Ранее «Звезда» показала кадры гуляющего по улицам Вяземского тигра. Сообщалось, что его видели с собакой в зубах у стен интерната, и похожие случаи произошли уже в 41 населенном пункте.

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