Хорватия начала операцию по передаче Киеву 14 вертолетов Ми-8

Как утверждается, в настоящий момент под Загребом проводится техническое обслуживание вертолетов.

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Хорватия начала операцию по отправке 14 транспортных вертолетов Ми-8 на территорию Украины, пишет ежедневная газета Jutarnji list.

Как утверждается, на данный момент летательные аппараты уже вывели из состава хорватских вооруженных сил. Сейчас идет работа по подготовке вертолетов к отправке Киеву.

Издание отмечает, что Ми-8 в настоящее время находятся в вертолетно-техническом центре под Загребом. Сейчас с них убирают опознавательные знаки хорватских вооруженных сил, идет техническое обслуживание. Было добавлено, что для того чтобы вертолеты были полностью готовы, потребуется 10 дней.

Власти страны засекретили всю информацию об отправки помощи на Украину, в связи с чем невозможно получить официального подтверждения или опровержения относительно передачи новой партии вооружений.

Напомним, что в январе этого года хорватский лидер Зоран Миланович называл аморальными поставки западного оружия киевскому режиму.