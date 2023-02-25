Sky News: украинская беженка оставила мужа и переехала к британскому министру

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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя украинскую беженку Снежану Чайкину, ее семилетнего сына Никиту и 75-летнюю мать Анну, которые в прошлом году покинули свой дом со своей собакой Максом. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что беженцы приехали в Лондон еще в апреле прошлого года. Снежана, работавшая IT-менеджером в туристической фирме, приняла решение оставить мужа и новую квартиру в Киеве. В рамках гуманитарной программы «Дома для Украины» они поселились в комнате старшего сына Шаппса.

«Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Как большая семья», - отмечает Грант Шаппс.

Муж Снежаны, которого уволили из армии по состоянию здоровья из-за травмы ноги, недавно отправился в Польшу. Мужчина надеется вскоре воссоединиться со своей семьей в Великобритании.

Напомним, недавно большое распространение получила история о том, как британец Энтони Гарнетт бросил жену, с которой прожил 10 лет, ради украинки Софии, которую заселили к семье в рамках государственной программы приема беженцев. Он ушел к украинке через 10 дней после знакомства. Позже пара рассталась.

«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», - говорил Гарнет.

Британец обвинил Софию в злоупотреблении алкоголем, а также в том, что она вмешивалась в его отношения с детьми. По его словам, поведение девушки было «нерационально» и он от этого в итоге устал.