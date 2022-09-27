Британец рассказал, почему он расстался с украинской беженкой, ради которой бросил жену

Об истории стало известно, так как мужчина приютил молодую беженку с Украины и через десять дней бросил ради нее свою жену.

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Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт рассказал, что расстался с беженкой из Украины Софией Каркадым, ради которой ранее бросил жену. Он заявил, что во время ссоры девушка вела себя агрессивно и бросила нож в стену.

«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», - передает его признание Daily mail.

Гарнетт обвинил Софию в злоупотреблении алкоголем, а также в том, что она вмешивается в его отношения с детьми. По его словам, поведение девушки «нерационально» и он от этого устал.

История получила распространение, так как мужчина бросил жену, с которой был вместе 10 лет, ради Софии, которую заселили к семье в рамках государственной программы приема беженцев. Он ушел к украинке через 10 дней после знакомства.

Еще месяц назад Гарнетт заявил, что соберет 10 тысяч фунтов стерлингов для помощи раненым и сиротам на Украине и отправится туда, чтобы «зафиксировать», кому он помогает. София должна была поехать с ним.