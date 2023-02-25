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На контейнеровозе в порту на Сахалине произошла утечка метана

Сергей Лебедев
07:47 25.02.2023
Специалисты уже перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна.
© Видео: sakhgov, Telegram © Фото: sakhgov, Telegram
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На контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту города Корсаков в Сахалинской области обнаружили утечку метана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС. С судна эвакуировали экипаж в количестве 17 человек.

«Обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. Емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами», - отметили в ведомстве.

В правительстве Сахалинской области заявили, что специалисты уже перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. После его спуска примут решение о проведении ремонтных работ, либо перекачки газа в другую емкость.

«Осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило утечку ликвидировать и начать операцию по спуску контейнера», - добавили в правительстве.

Напомним, недавно в Черном море в районе порта Новороссийск переломилось пополам судно с грузом мраморной крошки. В ходе спасательной операции экипажа погиб один человек и еще один пострадал.

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