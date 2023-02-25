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Артисты ЦВО поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов ВОВ в районе спецоперации

05:59 25.02.2023
Солисты ансамбля исполнили для фронтовиков песни военных лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили проживающих в районах проведения специальной операции ветеранов ВОВ с Днем защитника Отечества. Для фронтовиков исполнили песни военных лет и песни Победы.

Солисты творческого коллектива Светлана Соколова и Роман Резепин поблагодарили ветеранов за мужество и героизм в трудные годы войны и вручили им чайные наборы от командования и военнослужащих ЦВО. Артисты также исполнили песни, которым фронтовики бодро и бойко подпевали. Один из участников ВОВ сыграл несколько музыкальных композиций на балалайке.

Ветераны Великой Отечественной поблагодарили гостей за внимание, пожелали им мира и благополучия. Помимо этого, фронтовики рассказали о своей юности, опаленной войной, о том, где воевали, и как страна возвращалась к мирной жизни после Победы.

Ранее поздравлениями с Днем защитника Отечества по видеосвязи обменялись ветеран ВОВ Михаил Васильевич Асанов и артиллеристы Центрального военного округа, находящиеся в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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