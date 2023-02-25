На поле в Турции появилась загадочная 12-метровая воронка

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Загадочная воронка диаметром почти в 40 метров образовалась в турецкой провинции Конья. Прямой связи образования с землетрясением ученые не установили, сообщает агентство Anadolu.

Воронка диаметром 37 метров и глубиной 12 метров появилась в районе населенного пункта Карапынар. По словам профессора Технического университета Коньи Фетуллы Арыка, установить прямую связь образования с мощным землетрясением на юго-востоке страны 6 февраля не представляется возможным. В то же время в интервью газете Hürriyet Арык объяснил, что состав горной породы в этом районе способствует возникновению подобных воронок и в теории на это могли повлиять подземные толчки.

В беседе с Anadolu житель района рассказал, что такие провалы образовываются в близлежащей местности постоянно. На этот раз воронка появилась на поле, принадлежащем его соседу.

Мощное землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш в начале февраля стало причиной многочисленных разрушений и человеческих жертв. На данный момент известно о более чем 44 тысячах погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.