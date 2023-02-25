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Награжденный медалью Нестерова командир экипажа Ми-8 вернулся домой после командировки в зону СВО

Павел Кутаренко
Семен Лавров
02:29 25.02.2023
Командир вертолета Ми-8 Артем Соловьев встретился с семьей после третьей по счету командировки в зону СВО. Ранее он выполнял боевые задачи в Сирии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командир вертолета Ми-8 Артем Соловьев вернулся из командировки в зону СВО. Бабушка и мама не видели его почти 3 месяца, поэтому за праздничным столом Галина Егоровна все не отпускает руки внука и с трудом сдерживает слезы.

У 28-летнего летчика хватает боевого опыта: он работал в Сирийской арабской республике, трижды был в командировках в зоне СВО. Находясь вблизи линии соприкосновения, Соловьев выполнял до 4-х вылетов в день. За умелые действия и выучку, проявленные в ходе выполнения боевых задач, представлен к медали Нестерова.

«Есть определенная ответственность [...], есть чувство, что должен быть защитником, должен защищать и семью свою, и остальных всех. Естественно - не подвести свой род», - объяснил военнослужащий.

В роду у Артема четыре поколения офицеров. Прадед - танкист, награжденный в Великую Отечественную звездой Героя Советского Союза. А дед, будучи пилотом вертолета, научил Артема летать. Дядя и отец тоже служили в армейской авиации, поэтому с будущей профессией он определился еще в детстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-35 в зоне СВО. Летчик-оператор по имени Николай рассказал, как он с товарищами во время очередного вылета уничтожили более 20 единиц личного состава украинских националистов и сорвали наступление противника.

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