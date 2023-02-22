Летчик Ми-35 рассказал, как уничтожил более 20 боевиков и сорвал наступление противника

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж Ми-35 ВКС России уничтожил более 20 единиц личного состава украинских националистов за один вылет в зоне СВО. Об этом рассказал летчик-оператор вертолета по имени Николай.

«Сорвали наступление противника, уничтожили более 20 единиц личного состава», - сказал он.

На скорости до 200 км/ч летчики совершают одиночные и групповые вылеты с ведением воздушной разведки, прикрытием военных объектов и войсковых колонн на марше. Основные задачи - поддержка сухопутных войск и уничтожение заданных объектов по координатам.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российских истребителей Су -35 в зоне СВО. В ходе патрулирования был замечен и уничтожен вражеский самолет. Чтобы незаметно подобраться к цели, наши пилоты выполняют вылеты на малых высотах. При этом штурмовая авиация часто работает парами, прикрывая друг друга от систем ПВО противника.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.