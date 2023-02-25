ЕС включил в десятый пакет санкций 20 замминистров и четырех депутатов Госдумы РФ

В минувшую пятницу власти Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций.

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Сразу два десятка заместителей министров российского кабмина и четыре депутата Государственной Думы попали в новый санкционный список Евросоюза, опубликованный в субботу.

Среди тех, кого официальный Брюссель обложил санкциями замы глав Минпромторга Василий Осьмаков и Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Среди парламентариев в немилость к европейцам в том числе угодили Татьяна Ларионова и Олег Михайлов, пишет РИА Новости.

Ранее стали известны подробности десятого санкционного пакета ЕС. Он предусматривает ограничения в отношении 121 физического и юридического лица.