Заявление по итогам трехдневного саммита G20 приняли без позиции по Украине

Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ.

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Итоговый документ после встречи министров финансов и Центробанков стран G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений Москвы и Пекина. Об этом заявила глава Минфина Индии Нирмала Ситхараман.

«У России и Китая были оговорки, поэтому коммюнике не могло быть опубликовано. Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», - заявила министр финансов Индии на пресс-конференции.

Со слов Ситхараман, министры одобрили все пункты кроме тех, где осуждались действия России на Украине, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно об отказе Индии осудить в рамках G20 спецоперацию ВС РФ на Украине. Сообщалось, что у членов делегаций не было единого мнения по поводу вооруженного конфликта. Вместе с тем, все согласились, что сложившаяся ситуация негативно влияет на международную экономику.