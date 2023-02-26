Военных строителей Байкало-Амурской магистрали поздравили с Днем защитника Отечества

Заместитель командующего группировкой войск БАМ по ВПР Роман Фролов отметил, что такие мероприятия действительно влияют на моральный дух военнослужащих и дальнейшее выполнение задач.

© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащих железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) поздравили с Днем защитника Отечества. После того, как были сказаны торжественные слова, военные строители получили различные поделки и открытки, а отличившимся железнодорожникам вручили грамоты и медали.

Военные железнодорожники ВВО выполняют задачи по сооружению земляного полотна для укладки вторых путей на нескольких участках Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Работа, которая проходит здесь, можно сказать, однообразная, рутинная, немного утомляет. Когда происходят такие праздники, в частности День защитника Отечества, мы стараемся со своей стороны делать так, чтобы личному составу - офицерам, прапорщикам, военнослужащим по призыву - было комфортно здесь встречать праздники, получать какие-то весточки от родных, подарки. Это действительно влияет на моральный дух, на выполнение задач. Военнослужащий понимает, что он здесь не только работает, но и может отдохнуть. Соответственно, настроение у них поднимается, и чувствуют они себя намного лучше и позитивнее», - сказал заместитель командующего группировкой войск БАМ по ВПР Роман Фролов.

В суровых условиях для личного состава были оборудованы блочно-модульные городки, которые отвечают всем современным требованиям. В них есть вся необходимая инфраструктура стационарных военных городков - от бани и душевой до спортзала и столовой.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгув в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали задействовано более тысячи военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники. Генерал армии напомнил, что железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак - Февральск протяженностью в 339 километров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.