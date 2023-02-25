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В Польше заявили о сохранившейся зависимости ЕС от СПГ из России

Ян Брацкий
16:35 25.02.2023
За первые три квартала 2022 года страны-члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ.
В Польше заявили о сохранившейся зависимости ЕС от СПГ из России
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
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Коллективная Европа все еще зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявили специалисты польского института международных отношений (PISM). По их данным, несмотря на сокращение объемов импорта трубопроводного газа, поставки СПГ выросли более чем в два раза.

«В общей сложности за первые три квартала 2022 года страны-члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ, потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом», - цитирует RT опубликованный материал.

Российский СПГ всегда занимал важное место в структуре поставок углеводородов в ряд стран, среди которых Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды и др. В Польше опасаются, что это приведет к «трещине» в европейской солидарности.

Ранее стало известно о планах Берлина выкупить у компании Nord Stream 2 три тысячи труб, которые остались от строительства газопровода «Северный поток-2». С их помощью немецкие власти рассчитывают соединить плавучий терминал по приему СПГ в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания.

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