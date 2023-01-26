В культурном кластере «Остров фортов» появится учебно-методический центр «Авангард»

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В Кронштадте, в культурном кластере «Остров фортов», планируют построить учебно-методический центр «Авангард». В связи с этим Ксения Шойгу, как куратор проекта «Остров фортов», посетила первый такой центр. Его открыли в подмосковном парке «Патриот». Цель визита - изучить опыт работы образовательного учреждения.

Для Ксении Шойгу провели экскурсию по классам и спортивным сооружениям, где проходят обучение курсанты. Шойгу пообщалась с ними лично, ответила на вопросы, а затем поделилась впечатлениями с журналистами. По ее словам, работа Центра организована на самом высоком уровне, аудитории оснащены прекрасным оборудованием. Ксения Шойгу выразила надежду, что в будущем таких центров в стране будет больше.

«Это задача, которую поставил президент перед субъектами, перед Минобороны, насколько я понимаю. Мне кажется, что это великолепная инициатива. Хотелось бы, чтобы все "Авангарды" были похожи на тот, в котором мы присутствуем. Хотя мне кажется, что "Авангард" здесь, - это флагманская организация, которая будет давать советы и являться самой крупной, самой обеспеченной с точки зрения разных классов и инструкторов территорией», - заявила Ксения Шойгу.

Визит Ксении Шойгу состоялся в рамках проекта «Обратная сторона звезды», который работает в «Авангарде» со дня основания Центра. За это время пообщаться с курсантами туда приезжали яркие представители самых разных профессий: военнослужащие, космонавты, известные общественные деятели, спортсмены, а также звезды эстрады, кино и телевидения.