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Гуйяш: визит Орбана в Киев будет зависеть от позиции Украины по венграм в Закарпатье

Максим Крюков
17:56 25.02.2023
Гергей Гуйяш подчеркнул, что Будапешт намерен добиваться от киевских властей восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, в том числе возможности получать образование на родном языке.
Гуйяш: визит Орбана в Киев будет зависеть от позиции Украины по венграм в Закарпатье
© Фото: Lev Radin, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Восстановление прав этнических венгров в Закарпатской области Украины окажет решающее влияние на официальный визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев. Такое заявление сделал глава канцелярии председателя правительства Венгрии Гергей Гуйяш.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от того тоже будет зависеть, состоится ли поездка», - передает его слова ТАСС.

Гергей Гуйяш также отметил, что Венгрия намерена добиваться от режима Зеленского восстановления прав этнических венгров в данном регионе, в том числе возможности получать образование на родном языке.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии заявил, что Будапешт не станет ратифицировать вступление Украины в Европейский союз, пока Киев не решит вопрос, касающийся притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Гуйяш, говоря о более широком применении венгерского языка на Украине, отметил, что законы о языке и об образовании, принятые киевскими властями, далеки от европейских стандартов.

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