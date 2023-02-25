Суд арестовал обвиняемого в нападении на омоновца в центре Петербурга

Ранее против мужчины было выдвинуто обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна», - говорится в сообщении.

Таким образом, под стражей он будет находиться до 23 апреля. Ранее мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По информации следствия, мужчина дважды выстрелил в омоновца, который в результате произошедшего находится в тяжелом состоянии. Момент стрельбы был опубликован в Сети.