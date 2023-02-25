Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Изначально были оповещены жители Днепропетровской области, уже через несколько минут сирены зазвучали по всей стране.

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По всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Днепропетровская область. Уже через несколько минут воздушную тревогу объявили по всей стране. Тернопольская область окрасилась в красный на карте минцифры последней.

Сегодня утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские националисты вели обстрел в сторону населенного пункта Перевальск в республике.