В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Анна Назайкина
10:37 25.02.2023
Изначально были оповещены жители Днепропетровской области, уже через несколько минут сирены зазвучали по всей стране.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
© Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

По всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Первым регионом, где была объявлена тревога, стала Днепропетровская область. Уже через несколько минут воздушную тревогу объявили по всей стране. Тернопольская область окрасилась в красный на карте минцифры последней.

Сегодня утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские националисты вели обстрел в сторону населенного пункта Перевальск в республике.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:37 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
10:26 В стране и мире
На Украине погиб бывший американский военный, служивший в Афганистане
08:20 В стране и мире
Российский посол Антонов: приостановка членства РФ в ФАТФ является опасным шагом
07:47 В стране и мире
Видео
На контейнеровозе в порту на Сахалине произошла утечка метана
06:39 Армия
Видео
Семье погибшего в зоне СВО старшего лейтенанта Ивана Кабанова вручили Золотую звезду Героя России
Популярное
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.