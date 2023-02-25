Во Франции начались масштабные учения с целью подготовки к «войне высокой интенсивности»

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Глава французского оборонного ведомства не стал уточнять численность состава участников, однако ранее сообщалось о намерении задействовать около двадцати тысяч человек.

Учения включают в себя четыре различных этапа, которые подразумевают отработку действий военнослужащих на земле, воде и в воздухе, а также в киберпространстве. Согласно сообщению Министерства ВС Франции, речь идет о «воздушно-морской кампании в крайне защищенной зоне» с конца февраля до середины марта.

Ранее многоцелевой фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Военно-морского флота России прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР. Основное внимание в ходе выполнения тренировочных задач будет уделено противодействию угрозам безопасности в море и демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию региональной стабильности.