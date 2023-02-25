Во Франции начались масштабные учения с целью подготовки к «войне высокой интенсивности»
По словам министра ВС Франции Себастьяна Лекорню, «Орион-2023» являются «самыми амбициозными межармейскими учениями последних десятилетий».
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Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о старте масштабных военных учений на территории страны с участием союзных государств.
«Самые амбициозные межармейские учения последних десятилетий "Орион-2023" начались на этой неделе. Они продлятся более двух месяцев и призваны подготовить наши силы к самым сложным ситуациям современных боев», - написал он в своем Twitter-аккаунте.
Лекорню добавил, что эти учения должны показать, что «у нас есть армии, способные продемонстрировать оперативность и выносливость в условиях конфликта высокой интенсивности».
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