Кличко сообщил о пожаре в Киеве
На месте ЧП работают все экстренные службы.
© Фото: vitaliy_klitschko, Telegram
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в городе. Он уточнил, что ЧП произошло в Подольском районе столицы.
Кроме того, градоначальник опубликовал фото с места произошедшего. Судя по кадру, дым поднимается над жилыми домами.
Он добавил, что на данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы.
В начале февраля в Дарницком районе Киева на территории бывшего завода прогремел взрыв.