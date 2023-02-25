В стране и мире Кличко сообщил о пожаре в Киеве Анна Назайкина На месте ЧП работают все экстренные службы. © Фото: vitaliy_klitschko, Telegram Читайте нас на: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в городе. Он уточнил, что ЧП произошло в Подольском районе столицы. Кроме того, градоначальник опубликовал фото с места произошедшего. Судя по кадру, дым поднимается над жилыми домами. Он добавил, что на данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы. В начале февраля в Дарницком районе Киева на территории бывшего завода прогремел взрыв. Экспертное мнение и аналитика