Кличко опубликовал кадры с места мощного пожара в Киеве

По словам мэра города, почти 90 сотрудников экстренных служб работают, чтобы локализовать возгорание.

© Видео: vitaliy_klitschko, Telegram © Фото: vitaliy_klitschko, Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео с мощного пожара в городе. По данным градоначальника, в тушении пожара принимают участие 18 единиц техники.

Кроме того, с его слов, почти 90 пожарных работают, чтобы локализовать возгорание.

По данным городской администрации, ЧП произошло на складе лакокрасочной продукции. Предварительно, горит помещение площадью 3 000 квадратов.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.