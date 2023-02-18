Певец Эмиль Кадыров и ансамбль «Ватага» выступили в Белгороде перед семьями участников СВО
Зрителями концерта стали кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры, члены семей участников СВО и участники подразделений территориальной обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде состоялся праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества, в котором перед зрителями выступил финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. В концерте, зрителями которого стали кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры, члены семей участников СВО и участники подразделений территориальной обороны, в исполнении солиста театра Александра Градского прозвучали композиции из репертуара Муслима Магомаева, Николая Носкова и Ильи Резника. Не осталась без внимания и композиция «От героев былых времен» из советского кинофильма «Офицеры».