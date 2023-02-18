В стране и мире Певец Эмиль Кадыров и ансамбль «Ватага» выступили в Белгороде перед семьями участников СВО Алексей Курильченко Зрителями концерта стали кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры, члены семей участников СВО и участники подразделений территориальной обороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде состоялся праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества, в котором перед зрителями выступил финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. В концерте, зрителями которого стали кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры, члены семей участников СВО и участники подразделений территориальной обороны, в исполнении солиста театра Александра Градского прозвучали композиции из репертуара Муслима Магомаева, Николая Носкова и Ильи Резника. Не осталась без внимания и композиция «От героев былых времен» из советского кинофильма «Офицеры». © ТРК "Звезда" Также на сцене дворца культуры выступил творческий коллектив ансамбля народной музыки «Ватага», исполнивший песни патриотической направленности. Среди них - «Гордая Россия», «Кукушка», «Конь» из репертуара группы «Любэ», композиции из репертуара певца Шамана, Олега Газманова и другие. © ТРК "Звезда" Ранее российские рок-музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов прибыли в зону проведения спецоперации и дал концерт для военнослужащих. Музыканты отметили, что хотят поддержать защитников России в сложное время. К тому же, по словам Самойлова, артисты еще со времен Великой Отечественной войны давали концерты бойцам, и такая поддержка естественна. Экспертное мнение и аналитика