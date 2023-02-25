Захарова заявила, что Швейцария не может претендовать на роль посредника по Украине

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны в любое время организовать встречу сторон украинского конфликта.

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Швейцария не может претендовать на роль посредника в решении украинского конфликта, так как присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании больше не является нейтральным государством...», - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее ее швейцарский коллега Иньяцио Кассис заявил о готовности официального Берна организовать и провести встречу сторон для урегулирования конфликта.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы обсуждать мирную реализацию заявленных ранее целей спецоперации. Другие сценарии Россия рассматривать не будет, заверил дипломат. Кроме того, постпред назвал ложью утверждения о стремлении Москвы уничтожить Украину.